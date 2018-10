Mali : une attaque coordonnée tue deux Casques bleus

Deux soldats de la paix ont été tués au Mali, selon un rapport de la MINUSMA samedi. Les deux hommes ont trouvé la mort sur une base dans le nord du pays.

Depuis le coup d‘État d’il y a six ans, le centre et le nord du Mali sont devenus le théâtre d’affrontements sanglants entre plusieurs groupes armés et les forces gouvernementales, faisant ainsi de la MINUSMA la mission la plus dangereuse à servir pour de nombreux Casques bleus.

Une déclaration de la mission a révélé que les soldats de la paix basés à Ber, près de Tambouctou, ont repoussé une attaque lancée simultanément par plusieurs camionnettes armées de lance-roquettes et de mitrailleuses, à l’aube samedi .

Je condamne fermement cet attentat brutal qui ne sapera pas notre détermination à soutenir le Mali dans sa marche vers la paix.

Les casques bleus ont poursuivi les assaillants non identifiés, avant de faire face, quelques heures plus tard, dans la région de Mopti, aux engins explosifs improvisés d’autres rebelles.

Le Représentant spécial de l’ONU et chef de la MINUSMA, Maamat Saleh Annadif, a exprimé son indignation devant les attaques menées par ceux qu’il qualifie d‘« ennemis de la paix ».

« Je condamne fermement cet attentat brutal qui ne sapera pas notre détermination à soutenir le Mali dans sa marche vers la paix », a-t-il déclaré. « Les auteurs de ces crimes doivent être poursuivis et condamnés à payer pour leurs actes », a-t-il ajouté.

M. Saleh Annadif a en outre exprimé ses condoléances aux familles des personnes tuées et a souhaité aux blessés un « prompt et complet rétablissement ».

AFP