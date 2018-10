AFRIQUE DU SUD : PRÈS DE 20 MILLIARDS $ D'INVESTISSEMENTS ANNONCÉS

*Le gouvernement sud-africain s’engage à attirer 20 milliards de dollars d’investissements de plus d’ici à 2023, lors de la première édition du sommet sur l’investissement à Johannesburg . *

Des entrepreneurs de tout poil ont répondu favorablement à l’appel de M.Ramaphosa à investir dans l‘économie sud-africaine .

“Aujourd’hui, marque une étape importante sur la voie qui nous permettra de faire de l’Afrique du Sud une destination de choix pour les investissements “, a-t-il déclaré.

