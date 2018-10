Afrique du Sud : la mairie du Cap solidaire avec des victimes d'un incendie

Distribution des kits, ramassage des débris, …. La mairie du Cap en Afrique du Sud multiplie des initiatives pour aider les populations de Vrygrond à réparer les dégâts causés par l’incendie du 20 octobre dernier.

Si jusqu’ici il n’y a pas de décès ni de blessés, l’incendie du 20 octobre dernier a consumé la quasi-totalité des biens meubles et immeubles des habitants de Vrygrond dans la ville du Cap en Afrique du Sud.

Selon les autorités locales, plus de 304 habitations ont été dévorées par de géantes et épaisses flammes en furie. Un véritable coup dur pour ces populations dont la plupart vivent avec moins d’un dollar par jour.

Et en attendant l’aboutissement de l’enquête pour déterminer les causes de la catastrophe, les pouvoirs publics s’activent à ramasser les débris et à réparer les dégâts. D’où la distribution des kits de matériaux de construction.

« Les kits comprennent des tôles, des poteaux en bois traité pour résister au feu, des paquets de clous, des portes, des charnières de porte, un cadre de fenêtre et une fenêtre », a expliqué la municipalité dans un communiqué.

Le Cap occidental fait face à des chaleurs élevées (environ 40 degrés à l’ombre) ces derniers temps. Une situation propice à des incendies.