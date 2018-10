Kenya : deux morts dans l'effondrement d'un immeuble à Malindi

Deux personnes ont péri ce vendredi 26 octobre dans l’effondrement d’un immeuble de huit étages à Malindi, au sud-est du Kenya. Le bilan pourrait s’alourdir.

L’horreur en direct. C’est en tout cas, ce qu’on pourrait dire du spectacle qui s’est produit dans la matinée de ce vendredi 26 octobre, dans la ville de Malindi, au sud-est du Kenya. Ainsi que le montre cette image postée sur Twitter par la chaîne de télévision NTV Kenya.

Selon l’organe et bien de témoins, en s‘écroulant, l’immeuble s’est écrasé sur une station-service et des bâtiments alentour. Le bilan serait de deux morts. Il y a eu toutefois des survivants dont quatre femmes et un enfant. Et les pompiers sont en train de travailler pour dégager les décombres et sauver d‘éventuels autres survivants.

Quant aux causes, jusqu’ici aucune information. On devrait en savoir davantage après l’enquête promise par la police.

Les effondrements d’immeubles sont quasiment fréquents au Kenya. En juin dernier par exemple, trois personnes ont péri dans l‘écroulement d’un immeuble de cinq étages à Nairobi, la capitale. Deux ans auparavant, 49 personnes avaient trouvé la mort dans l’effondrement d’un immeuble de cinq étages dans un quartier du nord-est de Nairobi.

La qualité des matériaux de construction, les intempéries (inondations dues aux fortes pluies) et surtout l‘éthique des promoteurs immobiliers sont souvent mises en cause par des observateurs.