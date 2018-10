FIFA - Classement : la Tunisie en tête en Afrique

La Tunisie demeure la meilleure nation du foot africain. Avec une progression d’un point, les Aigles de Carthage, 22e, au niveau mondial selon le recent classement mensuel FIFA publié jeudi, garde sa première place à l‘échelle continentale.

La Tunisie est suivie par le Sénégal qui pointe à la 25e place mondiale et la 2e au niveau africain. Les deux pays ont déjà obtenu leurs billets pour la phase finale de la CAN 2019.

Le Kenya a gagné deux places, sur le plan mondial passant du 107e rang au 105e. Alors que la République Démocratique du Congo, 4e en Afrique, quitte malheureusement le top 40 international. Une descente causée par ses contre performances lors de la double confrontation face au zimbabwe en éliminatoire de la CAN 2019 en mi-octobre. Une défaite et un nul.

Bonne opération par contre en octobre pour l’Egypte. Les pharaons, 58e, gagnent six points à l‘échelle mondiale et figurent dans le top 10 contiental.

#ClassementFIFA : La Tunisie 22ème mondiale (+1) et toujours sur le toit de l’Afrique et du monde Arabe depuis près d’un an ??? pic.twitter.com/5PVEg4SoFO

Globalement, la Belgique reste la première nation mondiale tandis que la France, championne du monde en titre, est releguée au deuxième rang.

Le Brésil et la Croatie ont maintenu respectivement leur 3e et 4e position. L’Angleterre qui a progressé d’un pas pour se logé au 5e rang devance ainsi l’Uruguay à la 6e marche du podium.

NEW #FIFARANKING



??Belgium take outright lead ?

??France just one point back ?

??Gibraltar soar ✈️



Learn more ? https://t.co/Gc0w88dc9W pic.twitter.com/hX5jmubXWw

FIFA