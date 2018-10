RDC : Katumbi appelle à une grande mobilisation contre la machine à voter

Moïse Katumbi comme les autres opposants de RDC maintient son hostilité contre la machine à voter. Il en appelle ainsi à une forte participation à la marche du 26 octobre prochain. Reste à savoir si le régime de Kabila autorisera la manifestation.

« Ça, ce sera la marche de la libération. Soyez nombreux à participer à la marche du vendredi 26 octobre », ainsi parlait ce mercredi 24 octobre Moïse Katumbi sur une vidéo postée sur Twitter. Dans un lingala bien articulé, l’opposant en exil n’a pas ménagé les concepts pour démontrer l’enjeu de la marche de demain.

Chers compatriotes, chers sœurs et frères, bana Kin & bana #RDC mobimba, ce vendredi 26 octobre, montrons à la face du monde que nous voulons une vraie élection et non cette parodie !

Marchons massivement pour dire NON à la machine à voter et NON au fichier corrompu ! pic.twitter.com/Nkg2mw0ON4