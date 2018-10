Philanthropie : un Africain, sixième personne la plus charitable au monde

Le magazine britannique en ligne « Richtopia » vient de publier la liste des personnes les plus charitables au monde. À la sixième position, figure le Nigérian Aliko Dangote.

Une certitude mathématique. Aliko Dangote est la 100è fortune au monde et l’Africain le plus riche, selon le classement Forbes de 2018. Dans son classement publié ce mercredi 24 octobre, le journal britannique en ligne « Richtopia » spécialisé dans l’actualité économique l’a aussi classé au même rang.

Mais, l’homme d’affaires nigérian est loin de jouir seul de sa fortune qui se chiffre à 12,2 milliards de dollars. Si bien que Dangote occupe la 6è place du top 10 des personnes les plus généreuses de la planète après (selon l’ordre de Richtopia) Warren Buffett, Bill Gates, J.K. Rowlings, Oprah Winfrey et Elon Musk. Un autre Nigérian, Tony Elumelu, président de la Banque unie pour l’Afrique (UBA) occupe lui, la 11è place.

Dangote doit sa sixième place à des œuvres philanthropiques menées par le truchement de la « Dangote Foundation », la fondation créée par le milliardaire en 1993. Parmi ces œuvres, l’enveloppe de plus de 6,9 de dollars destinés à améliorer les conditions de vie des populations nigérianes victimes d’inondations ayant touché plusieurs États du Nigeria en 2012.

Et trois ans plus tard, la fondation avait mis une enveloppe d’un million de dollars à la disposition du Népal, victime d’un violent séisme qui avait fait en avril 2015, plus de 4 000 décès et 8 000 blessés.

Avec un fonds de plus d’un million d’euros, Dangote Foundation est considérée comme la plus grande institution caritative privée d’Afrique subsaharienne.

