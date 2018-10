Maroc : ces migrants qui ne renoncent pas à l'Europe

Entassés dans un abri de fortune, ces migrants, installés à Tanger depuis des années pour certains, rêvent d’une seule chose rejoindrent coûte que coûte l’Espagne juste en face.

Un objectif qu’ils sont prêts à atteindre malgré leurs dures conditions de vie et les déplacements forcés des autorités marocaines dans le cadre de la campagne de relocalisation.

Ces migrants refoulés n’en perdent pas pour autant espoir, l’eldorado européen est juste à portée de main, pas question d’interrompre le rêve.

Qu’ils viennent et qu’ils me prennent, ils me renvoient au refoulement, je reviendrai toujours à Tanger parce que mon but, c’est de rentrer en Europe” explique un migrant camerounais.

Même discours pour Achille Blondo, lui aussi de nationalité camerounaise : “Tanger est ma ville, je n’irai pas ailleurs, ou je partirai de Tanger rien que quand je vais me retrouver en Espagne, quand je me retrouverai en Espagne.”

Se retrouver en Espagne, ces migrants en rêvent tous, malgré les risques qu’ils encourent au quotidien. Certains ont déjà perdu la vie, en tentant d’escalader la clôture qui sépare le Maroc à Melilla, la ville espagnole. De plus, deux migrants maliens sont morts début août au cours de ces opérations de relocalisation. Pas suffisant pour renoncer, expliquent-ils.

“Moi, on m’a arrêté avec ma femme et mon enfant, nous avons passé la nuit, les quatre jours, on les a passé là-bas (en détention, ndlr) ensemble, nous dormions au sol, ils nous ont refoulés. Je suis arrivé à Tiznit et je suis revenu, ici, c’est ma ville.”

“Je ne peux pas renoncer mon frère, je suis sorti pour un but, comme je vous ai dit tantôt, qui est de rentrer en Europe, parce que je sais ce que j’ai laissé au Cameroun.”

Dans le quartier Boukhalef à Tanger, une importante communauté de migrants a pris ses quartiers, avec pour rêve : atteindre l’Espagne souvent au péril de leur vie.