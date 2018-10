Comores : les "insurgés" d'Anjouan demandent l'asile politique à Mayotte

Les rebelles opposés au président Azali Assoumani, à l’origine des violences la semaine dernière sur l‘île d’Anjouan aux Comores ont demandé l’asile politique auprès des autorités de Mayotte.

Le ministre de l’Intérieur français Christophe Castaner a indiqué “certains insurgés se sont échappés et sont arrivés à Mayotte”, île française située à 70 km d’Anjouan. “Il se sont présentés immédiatement à nos forces de l’ordre” et ont été placés entre les mains des gendarmes.

Les forces comoriennes ont repris le contrôle samedi dernier de la médina de Mutsamudu, capitale de l‘île d’Anjouan, dans laquelle des rebelles opposés au président Azali Assoumani étaient retranchés depuis six jours.

Les affrontements entre les rebelles et l’armée comorienne ont fait trois morts, selon les autorités, et au moins six personnes ont été grièvement blessées, d’après une source hospitalière à Mutsamudu.

“Une enquête approfondie est conduite (…) en lien avec les autorités des Comores, pour comprendre ce qui s’est passé, évaluer la capacité d’accueillir ces personnes et voir leur responsabilité dans les actes qui se sont commis à Anjouan mais entendre aussi leur demande immédiate d’asile politique”, a expliqué M. Castaner.

AFP