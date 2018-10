Le nouveau paradis des chasseurs de dinosaures

Une randonnée d’une demi-heure sous le soleil sud-africain – pour un voyage dans le temps.

Non loin de la frontière du Lesotho, cette équipe de l’université de Wits, à Johannesburg, est sur les traces d’un ancêtre des crocodiles. Un spécimen découvert en 2015 par une étudiante du professeur Jonah Choiniere.

“Elle a trouvé des os qui dépassaient le sol. On a commencé à creuser et on les a ramenés au labo… Et c’était la hanche d’une espèce qu’on n’avait jamais vue avant” a expliqué le Professeur Jonah Choiniere, paléontologue à l’université de Witswatersrand

Une nouvelle espèce de l’un des plus anciens parents des crocodiles, qui étaient alors les carnivores dominants sur terre…

“Imaginez un crocodile croisé avec un lion… Un truc très gros, quadrupède, avec les pattes droites sous le corps, et des machoires énormes. Un animal vraiment effrayant” a temoigné Rick Tolchard, étudiant en paléontologie

Les fossiles sont plâtrés, pour être transportés, preparés et analysés… Il se passe en général plusieurs années entre les fouilles et une publication scientifique.

Une broutille comparée auvx millions d’années passées dans le noir… Mais un moment inoubliable pour un paléontologue.

“Ce n’est pas tous les jours qu’on décrit une nouvelle espèce de dinosaure. C’est vraiment l’un des côtés les plus sympas du job : dire voilà quelque chose que la science ignorait jusqu’aujourd’hui” a rajouté le Professeur Jonah Choiniere, paléontologue à l’université de Witswatersrand.

Ce crocodile préhistorique – à ne pas confondre avec un dinosaure, n’avait jamais été décrit en Afrique du Sud.

De quoi motiver la nouvelle génération de scientifiques africains.

“On a toutes ces choses formidables dans notre pays, et on peut les montrer au monde. Et à terme j’aimerais pouvoir raconter toute l’histoire de l’évolution des crocodiles.”

Les questions sur les dinosaures et leur disparition sont encore innombrables… Et avec des fossiles sur plus de deux tiers de sa surface, l’Afrique du Sud a de quoi occuper plusieurs générations de ses paléontologues

AFP