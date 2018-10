Tanzanie : le jeune milliardaire enlevé récemment attribue sa libération à Dieu

Pour le plus jeune milliardaire africain le Tanzanien Mohammed Dewji enlevé le 11 octobre dernier récemment, sa libération des mains procéderait d’une intervention divine.

Un premier tweet comme une première sortie publique. Une sortie qui valait sans doute son pesant d’or. Tant le plus jeune milliardaire d’Afrique a tenu à livrer un message important. Celui sur l’artisan de sa libération des mains de ceux qui l’ont kidnappé le 11 octobre dernier dans son pays.

« Permettez-moi de commencer par remercier le Seigneur Tout-puissant d’être intervenu pour me sauver la vie. Je voudrais remercier chacun d’entre vous pour toutes vos prières et votre soutien indéfectible.

.Enlevé le 11 octobre dernier, Moodewji , première fortune de Tanzanie et plus jeune milliardaire d'Afrique, est retourné sain et sauf à son domicile cette nuit. #BringBackOurMO #Tanzanie #Afrique https://t.co/zJPezNYmS5 — Ristel Tchounand (R_Tchounand) 20 octobre 2018

Mais, le milliardaire de 43 ans n’a pas donné l’identité de ses ravisseurs. Sans non plus dire s’il y a eu versement ou non d’une caution, alors que sa famille promettait le 15 octobre dernier une récompense d’un demi-milliard de dollars à quiconque le retrouverait.