Présidentielle au Cameroun : la victoire de Biya au menu de la presse

La septième victoire d’affilée de Paul Biya à la présidentielle au Cameroun accapare les Unes des quotidiens camerounais.

Le journal d’expression anglaise The Sun s’est contenté ce mardi 23 octobre d’annoncer sobrement le sacre de Paul Biya, tout comme The Guardian Post qui a titré : “le Conseil constitutionnel déclare Biya vainqueur”.The Post quant à lui egrene par ordre de mérite les résultats des candidats des “Big four” à sa page d’accueil : Paul Biya (71,28 %), Kamto (14,23 %), Cabral (6,28 %) et Osih (3,35 %).

Présidentielle au #Cameroun : la revue de presse de ce mardi #Etoudi2018 Part1 pic.twitter.com/IuysqlspzD — Zamo Alliance (@alliancezamo) 23 octobre 2018

Les journaux favorables au pouvoir affichent un air de triomphe : “Le choix du peuple” claironne l’Indépendant. “Indomptable” fanfaronne l’Anecdote alors qu’Info Matin rapporte des scènes d’effervescence dans la ville d’Ayos (centre du pays).

Au terme de son mandat en 2025, “Paul Biya aura 92 ans” souligne La Voix du centre. De quoi s’interroger comme le bihebdomadaire Défis actuels sur “les secrets de la victoire” du candidat Paul Biya.

Quoiqu’il en soit nous rappelle le quotidien Le Jour, l’opposant “Maurice Kamto rejette” les résultats du Conseil constitutionnel. Même son de cloche chez leur confrère du journal LE Messager.

Après la victoire, le mandat que brigue Paul Biya insiste Diapason ne sera pas de tout repos, avec le défi de la paix et de la justice sociale.