Mali: les magistrats ne renoncent pas à la grève

Au Mali, les syndicats de magistrats maintiennent leur grève.

Cela fait plus de 90 jours que les magistrats sont en grève illimitée au Mali. Ils réclament des meilleures conditions de vie et de travail pour permettre l‘émergence d’une justice véritablement indépendante.

Les différents syndicats du pays maintiennent le mot d’ordre de grève jusqu‘à leur Assemblée Générale qui doit se tenir ce 25 octobre à la Cour d’appel de Bamako.

Pour trouver une solution à cette crise qui perdure, le gouvernement a multiplié les gestes d’apaisement, d’abord le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta ensuite le ministre de la Justice Tiéna Coulibaly ont tous les deux rencontré les grévistes.

Les salaires du mois de septembre qui avaient été suspendus par le ministre de l‘Économie et des Finances ont été versés. Ajouter à cela l’engagement du chef de l’Etat à améliorer les conditions de travail des magistrats.

En dépit de cela, les différents syndicats, le SAM et le SYLIMA disent vouloir poursuivre leur mot d’ordre de grève.Toutefois, dans un communiqué daté du 22 octobre, ils saluent les efforts du président malien en faveur de la résolution de la crise.

De plus, ils émettent le vœu que ceci serve de point de départ dans la façon de traiter les causes ayant trait au pouvoir judiciaire en général et aux magistrats en particulier.