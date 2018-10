"Mama Congo" et "City of Joy" montrent un autre visage de la RDC [This is Culture - TMC]

“Mama Congo”, c’est une série de photo-portraits et témoignages de femmes congolaises réalisée par Soraya Kishtwari, une journaliste britannique d’origine espagnole et indienne, installée en RDC depuis 3 ans maintenant.

On y découvre des femmes qui, bien que souvent décrites comme les premières victimes de la guerre et des conflits se révèlent finalement être de véritables résistantes…

Pour en savoir plus sur cette initiative, visitez la page Facebook “Mama Congo DRC !

Et comment retrouve-t-on la joie quand on a connu un drame indescriptible ?

C’est la question soulevée par le documentaire “City of Joy”, la Cité de la joie en français.

Réalisé par Madeleine Gavin, le film s’intéresse à un centre créé en 2011 dans l’Est de la RDC par la militante des droits des femmes Christine Schuler Deschryver, la féministe américaine Eve Ensler, et cet homme dont on a beaucoup parlé tout récemment, l’homme qui répare les femmes, le docteur Denis Mukwege, nouveau Prix Nobel de la paix.