UA : l'opposant kényan Raila Odinga nommé envoyé spécial pour les infrastructures

Le leader de l’opposition kényane Raila Odinga a été nommé samedi Haut Représentant de l’Union africaine pour le développement des infrastructures en Afrique.

Selon Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission, cette décision s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’Union africaine pour accélérer l’intégration du continent par l’infrastructure, afin de promouvoir la croissance économique et le développement durable.

Dans ces fonctions, Raila Odinga appuiera et renforcera les départements de l’UA et ceux de l’Agence de planification et de coordination du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD).

L’ancien Premier ministre a annoncé qu’il avait accepté sa nomination par la Commission de l’Union africaine.

En tant qu’envoyé spécial du président de l’UA, il servira également de médiateur dans les négociations de paix et la résolution des conflits.

Raila disposera également d’un bureau entièrement équipé à Nairobi, avec du personnel et des conseillers pour renforcer sa présence locale et ses programmes d’unité avec Uhuru Kenyatta. Il ne s’engagera cependant pas dans la politique quotidienne du pays.

En mi-avril dernier, le leader de la coalition « National Super Alliance » (NASA) avait représenté son pays aux obsèques de Winnie Mandela en Afrique du Sud.