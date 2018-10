Tanzanie : le milliardaire Mohamed Dewji est libre

Mohamed Dewji, le milliardaire tanzanien a été libéré après son enlèvement ,à Dar es- salam. C’‘est sur Twitter, que le désormais ex-otage, a annoncé samedi avoir été libéré et être rentré chez lui Saint et sauf. Plus de peur que de mal donc pour ses proches.

Le patron du groupe METL n’a pas manqué de remercier la police tanzanienne qui selon ses mots a travaillé à sa libération.

Reste à savoir si une rançon a été versée . Sa famille avait promis un demi-million de dollars en guise de récompense pour toute information qui permettrait de le retrouver.

Mohamed Dewiji, 43 ans avait été kidnappé dans un hôtel de la capitale tanzanienne. Sa fortune est estimée à 1,54 milliards de dollars selon le magazine Forbes qui le place au 17 e rang des milliardaires du continent.

Vendredi, huit personnes étaient encore détenues dans le cadre de l’enquête en lien avec son kidnapping.