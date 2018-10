Burkina Faso : Le Drian promet le soutien de la France contre le terrorisme

La France restera aux côtés du Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme. C’est en substance l’assurance donnée à Ouagadoug vendredi par le ministre français des affaires étrangères lors d’un échange avec son homologue burkinabe.

Affirmant que “la France est disponible pour aider à la sécurisation de ce pays qui nous est très cher, qui est un partenaire à la fois amical et audacieux”.

Jean Yves le Drian et Alpha Barry ont dans la foulée inauguré toujours dans la capitale du Burkina Faso, un centre pour jeunes dénomé la ‘‘Ruche’‘ . Matérialisant ainsi une promesse faite par Emmanuel Macron aux étudiantts du pays. “C’est la suite du discours du président Macron à l’université Ki-zerbo, la France croit aux capacités de la jeunesse burkinabé et le démontre en continuant à mettre en oeuvre ce lieux qui est un lieus de création, d’innovation et de création du Burkina de demain.”, a déclaré le chef de la diplomatie française.

La visite du chef de la diplomatie française avait aussi pour but de préparer celle qu’effectuera le chef de l’Etat Burkinabe en France le 17 décembre. Question d’aborder avec Emmanuel Macron des aspects liés à la sécurité tant le Burkina Faso est confronté depuis mars 2015 aux attaques terroristes.