Un conteneur d'alcool de contrebande détruit en Somalie

Les autorités douanières et policières en Somalie ont saisi et détruit jeudi un conteneur rempli d’alcool de contrebande.

Selon Radio Dalsan, la cargaison était acheminée via le port de Mogadiscio. Une saisie similaire a été effectuée à l’aéroport. Le conteneur contiendrait 905 boîtes d’alcool portant l‘étiquette King Lion, décrit comme un whisky de première qualité avec un taux d’alcool de 40 %. Des photos montrent la cargaison qui a été détruite au bulldozer sous la surveillance des autorités compétentes.

BREAKING Customs authority and police seize and destroy alcohol being smuggled via the #Mogadishu port #Somalia pic.twitter.com/0IyNxVunw6