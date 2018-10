RDC : Ebola n'est pas une urgence mondiale selon l'OMS

Une situation inquiétante, mais pas une urgence mondiale.

C’est la conclusion à laquelle est parvenu mercredi le comité d’urgence de l’Organisation mondiale de la Santé sur l‘épidémie Ebola qui sévit depuis plusieurs mois en République démocratique du Congo. Un résultat motivé par plusieurs raisons.

“Nous avons également estimé que, si une urgence de santé publique internationale était déclarée, cela pourrait avoir des incidences sur les voyages et le commerce, et même entraver les efforts des équipes d’intervention, et avoir une incidence négative sur l’ensemble de l’action visant à contrôler l’épidémie “ souligne Tedros Adhanom, directeur général de l’OMS.

Mais pour l’OMS, cette déclaration ne devrait pas être source d’inquiétude. Loin de là.

“Ceci ne signifie pas que l’OMS ne prend pas l‘épidémie au sérieux. Nous avons plus de 250 personnes qui travaillent toujours en RDC pour mettre fin à l‘épidémie. Le risque de propagation mondiale est bas, mais il reste très élevé pour les pays voisins. Nous serons donc vigilants dans notre riposte et ne nous reposerons pas tant que l‘épidémie ne sera pas terminée” ajoute t-il.

L’OMS reste donc optimiste et pense que l‘épidémie peut être placée sous contrôle dans un délai raisonnable. Mais en attendant, elle continue sa lente progression dans l’est de la RDC. Ebola a déjà fait 139 morts depuis août alors que plus 18.000 personnes ont été vaccinées.