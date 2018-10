Fertilité en Afrique : Macron se met à dos les mères françaises de familles nombreuses

Réactions tardives mais peut-être contrariantes pour le chef de l’Etat français Emmanuel Macron, qui en a remis une couche sur la fertilité des femmes africaines. C‘était le 26 septembre, alors qu’il participait à l’événement Goalkeepers (organisé par la fondation Bill et Melinda Gates), qui se tenait en marge de l’Assemblée générale des Nations unies à New York.

Le président français a alors établi un parallèle douteux entre les familles nombreuses, en particulier dans les régions les plus pauvres d’Afrique, et le manque d‘éducation. “I always say : present me the lady who decided, being perfectly educated, to have seven, eight, nine children” (Je l’ai toujours dit : présentez-moi la femme qui, en étant parfaitement éduqué, a choisi d’avoir 7, 8 ou 9 enfants).

LIVE | Talking about future progress to tackle our common challenges around the world at the Goalkeepers event. https://t.co/FEW4mxTUvy 26 septembre 2018

Le faisant, le président Macron essayait de souligner que la parentalité devait être un choix. Mais ses propos ont eu du mal à convaincre. Si en Afrique les réactions se font attendre, de nombreuses femmes ont fini par réagir sur les réseaux sociaux, d’abord aux Etats-Unis, puis en maintenant en France. Avec le hashtag #PostcardsForMacron, des diplômées et mères de plusieurs enfants ont partagé leurs expériences. En France, le hashtag était en tête des tendances avec plus de 20 000 posts à ce propos les mercredi et jeudi.

Ce n’est pas la première fois qu’Emmanuel Macron s’attaque à la fertilité en Afrique. En juillet 2017, il avait du reste lié les problèmes de développement sur le continent au fait que les femmes africaines aient “sept à huit enfants”. Toutefois, au cours d’un voyage au Burkina Faso, quatre mois plus tard, il a tenté d‘éclairer son propos, affirmant que les femmes africaines devraient avoir le libre-arbitre pour décider de telles questions.

Florilège des réactions sur Twitter :

Ma mère, diplômée de Sciences Po, a eu 8 enfants, simplets comme elle puisque j’ai intégré l’ENS à 18 ans (8e de France au concours que vous avez raté 2 fois) et que nous avons en moyenne 1 an d’avance. Au fait, on est aussi des Sans-Dents. #postcardsforMacron #DearEmmanuelMacron pic.twitter.com/FNCMAvuaQu — Mag2Niv (@LeVieilOligarqu) 17 octobre 2018

Et, tu me croiras si tu veux, elle a CHOISI d’en avoir autant ! Pire, orthophoniste, elle rééduque les enfants que produit ton système d’éducation (tiens tiens tiens, on n’en sort pas…) nationale. #postcardsformacron pic.twitter.com/8dIxjJ5jvT — Emmanuel Rouxel N°22750 en macronie ن (@erouxel) 17 octobre 2018

“Présentez-moi la femme qui, en étant parfaitement éduquée, a décidé d’avoir 7, 8 ou 9 enfants”

J’ai quelques diplômes universitaires, je suis chef d’entreprise, élue de la nation, et j’ai… 6 enfants : excusez ma mauvaise éducation EmmanuelMacron … #PostcardsForMacron pic.twitter.com/VfGfHbGBdE — Agnès Marion ن (_AgnesMarion) 18 octobre 2018

Mais ça va, on est tout bien éduqué. Même ma mère! #PostcardsforMacron pic.twitter.com/tNnzq8yyFo — Brownie Intothewildن (@brownie_wild) 17 octobre 2018