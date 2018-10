Nigeria : financements innovants dans l'agriculture

Le Nigeria se lance dans la revitalisation du secteur agricole d’urgence.

Avec une population estimée à plus de 195 millions d‘âmes en 2018, le Nigeria qui est l’un des plus gros marchés de la planète veut booster d’avantage le secteur de l’agriculture. Et pour le faire, le pays a mis sur pied une initiative qui aide les agriculteurs à augmenter leur rendement ; il s’agit du système de prêt entre pair et campagne.