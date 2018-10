Lancement d'internet 4G en Libye

L’opérateur de téléphonie mobile El Madar vient de lancer les tout premiers services 4G dans le pays.

Une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui vont désormais voir la vitesse de connexion être multipliée par 10.

“Comme nous l’avons vu hier, la vitesse dépasse maintenant 100 Mo/s et même théoriquement 300 Mo/s mais tout dépend des conditions de la radio.”, déclare Abdelkhalek Ashour, directeur général d’Al-Madar Aljadeed Telecom.

La Libye souffre de la détérioration de ses infrastructures du fait des affrontements entre les groupes armés depuis la chute de Mouammar Khadafi il y a 7 ans.

Avec le passage à la 4G, certains usagers se plaignent déjà de la hausse vertigineuse des prix de connexion. D’autres préfèrent se concentrer sur la qualité du service.

“Il y a un meilleur internet en Libye depuis l’année dernière et comportant plus d’améliorations que toutes les autres années précédentes. Madar, en tant qu’entreprise fournit toujours de bons services et j’espère que la 4G est également bonne.”, lance Omar Adl, résident de Tripoli.

Les communications mobiles en Libye ont subi de nombreuses interruptions au cours des dernières années en raison de multiples pannes d‘électricité.