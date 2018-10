Khartoum nomme un émissaire pour la paix au Soudan du Sud

C’est finalement plus d’un mois après la signature d’un accord de paix censé mettre un terme à une guerre civile, que Khartoum nomme un émissaire au Soudan du Sud.

Mercredi, le président soudanais Omar el-Béchir a nommé mercredi Jamal al-Cheikh, pour suivre ‘‘l’application de l’accord de paix” du 12 septembre à Addis-Abeba.

“La paix au Soudan est liée à la paix dans la région, et parvenir à la paix au Soudan du Sud est un grand pas vers une paix plus large et totale. Nos frères du Sud-Soudan ont été de part le passé des partisans clairs, des instigateurs et des financeurs de la rébellion au Soudan, que ce soit dans le Nil Bleu, le Kordofan ou le Darfour.” A déclaré le président du Soudan Omar El-Beshir.

M. Cheikh avait auparavant occupé le poste d’ambassadeur du Soudan à Juba.

L’accord de paix signé à Addis-Abeba en Ethiopie entre le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar vise un retour à la paix dans ce pays dévasté par la guerre depuis 2013.

Et depuis, le Soudan du sud est plongé dans un conflit marqué par des atrocités à caractère ethnique, et qui a fait des dizaines de milliers de morts et poussé des millions de Sud-soudanais à fuir leur foyer.

Les États soudanais du Kordofan-Sud et du Nil Bleu sont, comme celui du Darfour, en proie depuis 2011 à des conflits entre le gouvernement et des rebelles qui s’estiment politiquement et économiquement marginalisés.

Khartoum accuse son voisin du sud d’aider les insurgés dans ces régions.

AFP