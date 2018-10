RDC : 14 milliards de dollars pour le barrage d'inga 3

La République démocratique du Congo a annoncé mardi un accord avec des partenaires chinois et espagnols pour le développement d’un projet hydroélectrique de 14 milliards de dollars, qui avait pris beaucoup de retard.

Le projet Inga 3 s’inscrit dans le cadre d’un programme majeur d’extension des barrages hydroélectriques le long du fleuve Congo. Le projet existe depuis environ 30 ans, mais son aboutissement a échoué à plusieurs reprises.

L’année dernière, la République démocratique du Congo a demandé à des consortiums rivaux, l’un dirigé par la société chinoise Three Gorges Corporation et l’autre regroupée sous la bannière de la société de construction espagnole ACS, de s’associer et de présenter une offre commune.

Le projet Inga 3 devrait renforcer deux centrales électriques vieillissantes , construites entre 1972 et 1982 sur les chutes du fleuve Congo, à Inga à 260 km en aval de la capitale Kinshasa.

Inga 3 est la première phase d’un méga projet en six phases, selon des responsables. Le projet de barrage pourrait durer 11 ans.

Le barrage d’Inga 3 devrait générer 4 800 mégawatts, soit l‘équivalent de la production de trois réacteurs nucléaires de troisième génération. Inga 3 pourrait aussi alimenter une bonne partie de l’Afrique…