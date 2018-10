La facture salée des catastrophes naturelles

On croyait avoir tout vu en Afrique en terme de catastrophes naturelles…Avec notamment des inondations dans le nord du Nigeria du fait des débordements du fleuve Benoué…

Un nouveau rapport sur les catastrophes naturelles sur les 20 dernières années, de l’Office des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe, pointe d’autres pays.

Rapporté au PIB, Porto Rico avec des pertes représentant 12,2 % du PIB, suivi par Haïti avec 17,5 %, Honduras avec 7 % et Cuba avec 4,6 % sont les pays qui souffrent le plus des catastrophes naturelles. Les pertes annuelles de la République populaire et démocratique de Corée représentent 7,4 % de son PIB.

Le coût des catastrophes naturelles est impressionnant. C’est quand même en 20 ans : 2.908 milliards dollars de dégâts enregistrés, plus de 4 fois le budget de l’armée américaine qui est de 610 milliards de dollars.

Sur le plan humain, l’addition est salée. Au cours des 20 dernières années, 1,3 million de personnes ont perdu la vie (c’est plus que la population de la Guinée-Équatoriale) et 4,4 milliards de personnes ont été blessées (c’est 4 fois toute la population africaine).