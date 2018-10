Expositions d'innovations technologiques en Libye

Du bras robotique à la montre intelligente qui mesure la tension artérielle, en passant par le dispositif utilisant l’internet pour déterminer les niveaux d‘érosion du sol, de nombreuses innovations ont été présentées à Zliten par des dizaines de jeunes Libyens qui ont pris part au concours scientifique annuel.

“Tous les projets que nous avons vus aujourd’hui sont très pertinents et touchent la réalité de notre situation actuelle en Libye. Certains projets nous ont vraiment étonnés. Tous représentent la réalité de notre société, nos problèmes réels, nous avons commencé à y réfléchir et à trouver des solutions pour les résoudre. “, précise le professeur et fondateur de la concurrence, Mahare Oraibi.

Yasin al-Tuwati, élève à l‘école de Génie de Tripoli, qui a remporté le prix libyen pour la créativité et l’innovation avec son prototype d’une imprimante 3D a déclaré que bien qu’elle ne soit pas nouvelle, son invention, elle n’existait pas du tout en Libye.

“Cette invention (imprimante 3D) n’est pas nouvelle, mais je peux dire qu’elle n’existe pas du tout en Libye, et il est très important de l’avoir dans toutes les écoles et universités, car elle est très utile. J’espère pouvoir la développer davantage à l’avenir. Par exemple, le produit créé peut être fabriqué en plastique de manière à recycler les déchets plastiques.”

Le concours a pour objectif de mettre en valeur les talents, les capacités et les innovations des jeunes ayant le potentiel d’avoir un soutien des institutions publiques ou privées. Il est organisé chaque année par l’Institut Supérieur de Technologie d’Ingénierie de Libye.

“Nous voulons rompre avec la méthode traditionnelle d’enseignement dans le système éducatif et doter nos écoles et collèges de clubs où les idées peuvent être partagées entre les étudiants. Malgré le manque de ressources, il y a de la créativité comme vous l’avez vu à travers le prix et l’exposition.”, précise Adel Zembah, président de l’autorité nationale de l‘éducation technologique.

Les organisateurs de la compétition, espèrent qu’elle contribuera à trouver des solutions aux problèmes quotidiens en Libye.