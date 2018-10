CAN 2019 : Madagascar se qualifie pour la première fois de son histoire

L‘équipe nationale de Madagascar a décroché ce mardi 16 octobre son ticket pour la CAN 2019 qui aura lieu au Cameroun. Ce, en battant la Guinée équatoriale par un but à zéro.

Qui l’eût cru ? Et pourtant, c’est vrai. C’est rentré dans les annales de l’histoire. Madagascar est le premier pays à se qualifier pour la CAN 2019 qui aura lieu au Cameroun.

La grande île a validé ce mardi 16 octobre son ticket à domicile en battant la Guinée équatoriale par un but à zéro. Avec 10 points, les Zébus ne peuvent plus être éliminés. Et viennent de s’ouvrir le chemin qui mène droit à Yaoundé. Les matches à venir dont celui contre le Soudan ne seront que des formalités.

Le Sénégal et le Soudan font également partie du groupe A. Les Lions de Terranga devraient également réserver leur place s’ils battaient le Soudan tout à l’heure.