Éliminatoires CAN 2019 : Adebayor refuse de jouer

Emmanuel Adebayor encore au cœur d’une polémique. Le capitaine des Éperviers du Togo a refusé de disputer le match face à la Gambie comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2019. Une décision motivée par le mauvais état de la pelouse du stade municipal de Lomé où se jouait la rencontre.

Il sera d’ailleurs beaucoup question des éliminatoires de la CAN 2019 et de la troisième et dernière journée de la phase aller qui s’est jouée en fin de semaine dernière. Tous les résultats sont à suivre où on fait également le point sur les premiers matchs de la quatrième journée lancée dimanche et qui se poursuit ce mardi. Les premiers qualifiés pourraient d’ailleurs être connus à l’issue de ce quatrième tour.

Retrouvez également un reportage sur l’implication des jeunes Sud Soudais dans la recherche de la paix dans le pays à travers le football.