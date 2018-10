Tanzanie : une nouvelle technologie qui protège les animaux et facilite le travail des gardes forestiers

Dans la réserve faunique de Grumeti, en Tanzanie, près du parc national du Serengeti, les éléphants errent, et les rangers peuvent dormir paisiblement. Tout ceci, grâce à une nouvelle technologie conçue pour protéger l’une des espèces les plus menacées au monde.

Pour contrer le braconnage de l’ivoire en Afrique, où la population d‘éléphants a diminué d’environ 20 % entre 2006 et 2015, le philanthrope américain et cofondateur de Microsoft, Paul Allen, et les techniciens de sa société Vulcan Inc. ont développé EarthRanger.

Depuis la salle des opérations du système à Grumeti, les rangers visualisent des écrans sur lesquels ils peuvent observer tous les éléphants équipés d’un collier de suivi.

« Donc, ce que nous faisons avec le DAS, c’est que nous surveillons tous nos actifs, chaque animal avec collier, et nous entrons des données qui nous aident à prendre des décisions et à planifier les opérations lorsque nous extrayons les données et les analysons », déclaré Alina Peter, chargé des opérations de terrassement.

La plate-forme technologique regroupe des lectures par capteur à distance des mouvements d’animaux, des suiveurs sur des radios et des véhicules, des photos de pièges à caméra et des données de “géo clôtures” alimentées par GPS pour donner aux rangers des réserves fauniques et des parcs tels que celui de Grumeti un aperçu claire des zones protégées. La plate-forme les alertant lorsque des menaces sont détectées.

« Alors Earth Ranger vous le permet, cela vous amène au-delà de la simple notion d‘être uniquement réactif et de toujours arriver après qu’un animal a été tué, ou qu’un garde forestier a été blessé ou tué pour vous permettre d‘être réellement proactif, pour pouvoir vraiment anticiper les choses et anticiper le problème », explique Ted Schmidt, directeur principal du développement des activités au sein de Vulcan Inc.

La faune et les gardes forestiers sauvés

« Cela vous aide non seulement à sauver l’animal et, espérons-le, à sauver la vie du garde forestier, mais vous permet également d’utiliser toutes vos ressources plus efficacement et d’une manière plus professionnelle, ce qui allonge les fonds consacrés à la conservation ».

Pour des les emplyés du Parc, cette technologie a rendu leur travail plus facile et plus efficace : sauver la vie des éléphants et protéger le personnel de la réserve. « Avant, notre travail était très difficile, car en cas de menace, il nous fallait beaucoup de temps pour répondre et réagir, il nous fallait prendre beaucoup de notes et rester en communication constante avec la salle de contrôle », se Gotera Gamba, félicite éclaireur de la réserve.

Et d’ajouter : « Mais avec le DAS (maintenant Earth Ranger), la communication ne prend que quelques secondes et nous avons fini notre travail. À mon avis, les choses sont devenues plus faciles et plus professionnelles ».

Les développeurs disent que le système aide également à réduire les conflits entre homme et faune dans des endroits tels que le Kenya et fournit un réseau permettant aux écologistes de la région de pouvoir collaborer.