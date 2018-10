Nigeria : l'ancien président Obasanjo apporte son soutien au rival de Buhari

Au Nigeria, la bataille politique pour la présidentielle de février 2019 est lancée. Dans ce duel qui mettra en scène l’actuel président Muhammadu Buhari à l’ancien vice-président Atiku Abukar, l’ex-président Olusegun Obasanjo a choisi son camp.

L’ancien dirigeant a accordé sa confiance à Atiku Abukar, qui fut son vice-président entre 1999 et 2007. M. Abubakar s’est “retrouvé et s’est repositionné” et ferait un meilleur président que M. Buhari, a déclaré M. Obasanjo, après s‘être entretenu avec lui jeudi.

C’est un changement de casquette pour Olusegun Obasanjo, qui a connu des frictions avec son ancien-vice président. Ce dernier s‘était notamment opposé de façon virulente au projet de M. Obasanjo de modifier la Constitution afin de prétendre à un troisième mandat.

LIRE AUSSI

Cheval gagnant ?

Sous la pression, Obasanjo a finalement démissionné en 2007. Néanmoins, l’ancien président a gardé une forte influence sur la scène politique nigériane. Chacun des candidats qu’il a parrainés – Umaru Yar’Adua en 2007, Goodluck Jonathan en 2011 et M. Buhari en 2015 – a remporté la présidentielle. Même si, ces derniers mois, Obasanjo s’est érigé en un critique acerbe de la gouvernance Buhari.

L’histoire se répétera-t-elle en 2019 ? Atiku Abukar, qui est retourné au sein du Parti démocratique du peuple (PDP) après une aventure infructueuse en solo, a été désigné, la semaine dernière, comme candidat du parti à la présidentielle de février 2019. Il affrontera l’actuel président, Muhammadu Buhari, porte-étendard du All Progressives Congress au prochain scrutin.