Nigeria-éliminatoires CAN 2019 : le capitaine Obi Mikel absent demain contre la Libye

Obi Mikel de son vrai nom John Michael Nchekube Obinna ne jouera pas ce samedi 13 octobre contre la Libye dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019 qui aura lieu au Cameroun. Le capitaine des Super eagles s’est excusé auprès du public en évoquant des problèmes physiques.

L’annonce a été faite ce vendredi 12 octobre par le sélectionneur de l‘équipe nationale, lors d’une conférence de presse à Uyo dans l‘État d’Akwa Ibom à l’extrême sud-est du Nigeria. Pour Gernot Rohr, l’actuel sociétaire de Tianjin TEDA en Chine aurait quelques problèmes physiques.

« Mikel n’est toujours pas en forme et il a donc demandé à être laissé de côté. C’est un problème physique », a expliqué le sélectionneur allemand. Ce, avant de rassurer : « Une fois qu’il sera à nouveau en forme et qu’il jouera pour son club, il sera de retour avec nous et j’espère que ce sera pour bientôt. Nous espérons qu’il sera de retour pour le match du mois prochain contre l’Afrique du Sud ».

Avec 3 points en deux matches, le Nigeria occupe la troisième place du groupe E derrière la Libye (4 points) et l’Afrique du Sud (4 points). En recevant les Chevaliers de la Méditerranée ce samedi, les Super eagles devraient trouver là une opportunité de se relancer en décrochant une victoire.

Mais, les éléments du coach Adel Amrouche promettent de se battre bec et ongles pour réconforter leur position de leader et se rapprocher davantage de Yaoundé.

Une brillante carrière

Âgé de 31 ans, c’est la deuxième rencontre consécutive des éliminatoires de la CAN qu’Obi Mikel va rater après celle contre les Seychelles remportée le mois dernier par ses coéquipiers (3 – 0) à Victoria, capitale de l‘île de l’Océan indien. Et selon des sources proches, il est aussi peu fréquent sur le tapis vert avec son club chinois.

Avant d’intégrer Tianjin TEDA), le milieu défensif avait joué au Plateau United du Nigeria (2002-2004), Lyn Oslo de Norvège (2004-2006) et Chelsea d’Angleterre (2007-2017).

C’est au sein du club londonien que le natif de Jos (centre du Nigeria) a eu une brillante carrière professionnelle : deux titres de champion d’Angleterre (2010 et 2015), quatre coupes d’Angleterre (2007, 2009, 2010 et 201) et deux coupes de la ligue (2007 et 2015).

Avec l‘équipe nationale, Obi Mikel a remporté la CAN 2013 en Afrique du Sud, vainqueur de la CAN des moins de 20 ans en 2005, finaliste de la coupe du monde des moins de 20 ans la même année.

Le capitaine des Super eagles et ses coéquipiers n’ont pas cependant pu franchir le premier tour du mondial 2018 qui s’est joué en Russie du 14 juin au 15 juillet derniers.

