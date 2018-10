"Liyana", ce film documentaire mêle séquences réelles et images d'animation

Sortie en 2017, le film documentaire “Liyana” d’Aaron et Amanda Kopp raconte l’histoire d’une jeune fille swazi qui entreprend une mission dangereuse pour sauver ses jeunes frères jumeaux.

Guidé par leur professeur Gcina Mhlophe, ces enfants s’inspirent de leurs souvenirs les plus sombres et de leurs grands rêves. Le film mêle séquences réelles et images d’animation.

“Il y a eu beaucoup de films réalisées par des gens comme nous. Et même s’ils ne sont pas toujours inexacts, je pense que les histoires sont souvent incomplètes, elles se concentrent sur un type particulier de récits en Afrique, et ayant grandi là-bas, nous savons que ce n’est pas toute la vérité. Et ces enfants, illustrent cette complexité d’une manière que je trouve assez convaincante” souligne Aaron Kopp.

Aaron Kopp a grandi au Swaziland et avec sa femme Amanda, ils ont travaillé près de 8 ans sur ce documentaire. Ce conte africain animé est né dans l’imagination de cinq enfants orphelins au Swaziland qui collaborent pour raconter une histoire de persévérance.

“Je sais que, avec le travail que j’ai fait en Afrique, la meilleure manière d’aider est de donner des ressources, de permettre aux gens sur le terrain de prendre leurs propres décisions sur la façon dont ils veulent raconter leur histoire, de faire transporter leur histoire à travers le monde. Donc, vous savez, mon travail consistait à aider à créer le dernier financement qui a permis au film d‘être réalisé, c’est le périple de tout film.”

Cette fiction entrelacée avec des scènes documentaires poétiques et d’observation créée une célébration défiant le genre de la narration collective. Le film a remporté de nombreux prix dans divers festivals à travers le monde.