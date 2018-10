Mécanisation de l'agriculture en Afrique

Mécanisation agricole durable pour une auto-suffisance alimentaire en Afrique, c’est le nouveau plan conjoint mis en place par l’union africaine et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Multiplier par deux la production agricole sur le continent africain est l’objectif conjoint de l’Union africaine et de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture FAO. Le programme SAMA qui s’appuie sur dix points vise principalement à éliminer la faim et la malnutrition en Afrique grâce à de nouvelles techniques de mécanisation.

Éclairages de Santiago Santos Valle, expert en génie agricole et ailleurs consultant à la FAO. En ligne depuis Rome en Italie.

Rwanda : tranformation de la betterave en vin rouge

La succèss story d’Assoumpta Uwamariya, une jeune Rwandaise qui a réussi le pari de transformer la betterave en vin rouge de référence.

Direction le Rwanda pour découvrir le karisimbi, un vin rouge à base de betterave qui fait déjà l’unanimité. Pourtant, lorsqu’elle démarrait son projet il y a peu, assoumpta uwamariya était loin d’imaginer la portée de cette boisson qui contient 18 % d’alcool et est vendu à 8 dollars américains.