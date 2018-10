Le marketing alimentaire pour booster le tourisme

Vous avez peut-être entendu parler de tourisme gastronomique ou peut-être de « tourisme culinaire ». Cela concerne les voyages effectués vers des destinations où la nourriture et les boissons locales sont les principaux facteurs de motivation touristiques.

Comme le signalait l’Organisation mondiale des Nations unies pour le Tourisme mondial dans son rapport 2017, le tourisme alimentaire a connu une croissance remarquable au cours des dernières années pour devenir l’un des segments les plus dynamiques et les plus créatifs du tourisme.

Le tourisme gastronomique étant un attrait croissant, les hôtels et les agences de voyage peuvent promouvoir certains plats en organisant régulièrement des visites uniquement pour les préparer.

Peut-être des tournées à thème tribal – par exemple, avec le Nigeria qui compte plus de 300 tribus, les blogueurs de voyage le considèrent comme l’une des cultures culinaires les plus diverses et les plus dynamiques au monde. 300 tribus, cela signifie que de nombreux types de pratiques culinaires peuvent multiplier par 300, la possibilité de tirer parti de cet atout primordial.

Multiples stratégies de commmunication

Une autre stratégie consiste à faire appel aux influenceurs des médias sociaux, en particulier les blogueurs spécialisés dans l’alimentation. Certains d’entre eux ont un nombre considérable d’internautes, ce qui contribuerait à accroître la publicité d’un hôtel ou d’un restaurant.

L’examinateur des médias sociaux a publié un rapport sur le marketing des médias sociaux en 2016, qui montre que 37 % des spécialistes du marketing considèrent que le marketing visuel est la forme de contenu la plus importante, suivie du blogging.

En outre, les sites de réseaux sociaux tels qu’Instagram et Snapchat, qui couvrent principalement le contenu visuel (photos et vidéos), peuvent être considérés comme des outils à utiliser dans le marketing visuel.

À suivre, les commentaires de la fondatrice du festival « Festival Rolex » en Ouganda, Enid Mirembe