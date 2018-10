La laine, une matière innovante au Kenya

Le Kenya, un pays qui innove dans la production de laine, avec un secteur aujourd’hui en pleine expansion.

Avec plus de 10.000 tonnes de laine produites chaque année, le Kenya qui s’appuie déjà sur l’exportation massive de ses avocats veut faire du secteur, un pourvoyeur d’emplois et un pilier économique. De plus en plus d’agriculteurs, se lancent dans l‘élevage de moutons pour stimuler la production locale.