Soudan : pas de subventions sur les produits de premières nécessités

Au Soudan, l’inflation est en hausse et la monnaie fluctue quotidiennement, mais le gouvernement ne subventionnera pas les produits de première nécessité.

Motazz Moussa, le Premier ministre soudanais l’a annoncé lundi devant le Parlement après la dévaluation de la livre sterling. Il a également révélé le montant de la dette extérieure du pays qui s‘élève à environ 56 milliards de dollars.

L‘économie soudanaise est en difficulté depuis la sécession du Sud en 2011, avec les trois-quarts de la production pétrolière et privant Khartoum d’une source cruciale de devises étrangères.

Ces derniers mois, les liquidités en monnaie locale dans les banques commerciales se sont taries, occasionnant de longues files d’attente à l’extérieur des banques et des limites sur les retraits quotidiens.

Le mois dernier, le président Omar el-Béchir a limogé le gouvernement jugé peu efficace face aux difficultés économiques.

Le pays est confronté à une inflation de plus de 65 % et les prix des denrées alimentaires ont plus que doublé au cours de l’année dernière.

Le pays est confronté à une inflation de plus de 65 % et les prix des denrées alimentaires ont plus que doublé au cours de l’année dernière.