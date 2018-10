Sadio Mane et Mohamed Salah en course pour le Ballon d'Or

L’organisateur du Ballon d’Or France Football a révélé lundi la liste des 30 présélectionnés pour le trophée individuel suprême, des 15 présélectionnées pour le Ballon d’Or féminin et des 10 présélectionnés pour le Trophée Kopa des meilleurs joueurs de moins de 21 ans.

En lice, le Sénégalais Sadio Mane et son coéquipier de Liverpool, l’Egyptien Mohamed Salah. En septembre, ce dernier, avait déjà remporté le prix Puskas récompensant le plus beau but lors de la cérémonie de distinction des Trophées FIFA.

Ci-dessous, la liste complète des 30 nommés pour le Ballon d’Or masculin :

Gardiens :

Alisson Becker (AS Rome/Liverpool/BRA)

Thibaut Courtois (Chelsea/Real Madrid/BEL)

Hugo Lloris (Tottenham/FRA)

Jan Oblak (Atlético Madrid/SVN)

Défenseurs :

Diego Godin (Atletico Madrid/URU)

Marcelo (Real Madrid/BRA)

Sergio Ramos (Real Madrid/ESP)

Raphaël Varane (Real Madrid/FRA)

Milieux :

Luka Modric (Real Madrid/CRO)

N’Golo Kanté (Chelsea/FRA)

Kevin De Bruyne (Manchester City/BEL)

Isco (Real Madrid/ESP)

Paul Pogba (Manchester United/FRA)

Ivan Rakitic (Barcelone/CRO)

Attaquants :

Sergio Aguero (Manchester City/ARG)

Gareth Bale (Real Madrid/WAL)

Karim Benzema (Real Madrid/FRA)

Edinson Cavani (Paris SG/URU)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Juventus Turin/POR)

Roberto Firmino (Liverpool/BRA)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid/FRA)

Eden Hazard (Chelsea/BEL)

Harry Kane (Tottenham/ANG)

Mario Mandzukic (Juventus Turin/CRO)

Sadio Mané (Liverpool/SEN)

Kylian Mbappé (Paris SG/FRA)

Lionel Messi (Barcelone/ARG)

Neymar (Paris SG/BRA)

Mohamed Salah (Liverpool/EGY)

Luis Suarez (Barcelone/URU)