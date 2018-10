Le Mozambique signe des accords pétroliers et gaziers avec Exxon Mobil et Rosneft

Courtisé par les plus grandes multinationales des hydrocarbures,

le Mozambique vient de signer des accords d’exploration pétrolière et gazière avec les sociétés américaines Exxon Mobil et russe Rosneft.

Ces accords font suite aux résultats d’un cycle de licences organisé par Maputo en 2015, au terme duquel, Rosneft et ExxonMobil se sont vus attribuer des permis pour trois zones.

De quoi permettre à terme, la mobilisation de 700 millions de dollars d’investissements dans le pays par des sociétés du secteur de l‘énergie.

De plus, le gouvernement mozambicain se prépare à signer des accords similaires avec Sasol d’Afrique du Sud et Eni d’Italie.

ENI a déjà engagé 8 milliards de dollars pour sa plateforme d’extraction et de liquéfaction.

Des réserves gigantesques de plus de 5.000 milliards de m3 de gaz ont été découvertes au large des côtes mozambicaines.

Le pays espère que ses ressources en pétrole et en gaz naturel pourront redorer son image auprès des donateurs internationaux qui lui ont tourné le dos en raison d’une dette cachée.