Diagnostiquer la maladie de parkinson grâce à l'IA [Sci tech]

Dans un précédent numéro de la chronique Sci-tech, nous avions mis en évidence la capacité des intelligences artificielles à identifier et diagnostiquer des maladies. Aujourd’hui, grâce aux travaux des chercheurs de l’Université de Zurich, il semble désormais possible de se faire diagnostiquer la maladie de Parkinson grâce à son smartphone et le travail des Intelligence Artificielle. Une révolution que nous vous proposons de découvrir.

Pour comprendre à quel point les personnes agées sont vulnérables, une maison de retraite bordelaise teste depuis plusieurs semaines auprès de son personnel une “combinaison de vieillissement”, conçue comme un outil de prévention contre la maltraitance du 3è âge. Une manière pour le personnel soignant de mieux appréhender les effets du vieillissement sur les articulations, la vue, ou encore l’ouïe et d’adapter leur pratique auprès des résidents.

La combinaison du vieillissement peut aussi être complétée par des accessoires reproduisant les effets des pathologies les plus courantes du 3e âge : un masque simulant une perte progressive de la vision, un casque reproduisant les effets de la surdité ou encore des gants à ondes magnétiques pour simuler les tremblements de Parkinson. L’outil est conçu pour restreindre les mouvements, en raidissant la colonne vertébrale, les mains, les membres inférieurs et supérieurs. L’armure limite ainsi à l’extrême les gestes les plus anodins du quotidien comme marcher, s’agenouiller ou saisir un objet.