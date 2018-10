Bunny chow : un plat indien que vous auriez du mal à trouver en Inde [No Comment]

Le Bunny chow est un aliment indien que l’on ne trouve pas dans les rues de Delhi, mais dans la ville de Durban en Afrique du Sud. Les Indiens d’Afrique du Sud qui y vivent constituent l’une des plus grandes communautés indiennes hors du sous-continent – et la fusion des saveurs et de la culture du « bunny » symbolise à quel point ils sont différents de leurs cousins de l’Asie du Sud.