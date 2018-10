En Afrique du Sud, le ministre des Finances demande son limogeage

La présidence sud-africaine a déclaré ne pas être au courant de la demande du ministre des Finances d‘être relevé de ses fonctions.

Selon Khusela Diko, la porte-parole du président Cyril Ramaphosa, aucune information sur cette demande n’a été déposée à son bureau à ce sujet. “Nous ne sommes pas au courant que le ministre Nene a demandé à être relevé de ses fonctions”, a-t-elle déclaré.

Nhlanhla Nene, le ministre sud-africain des Finances, a révélé sêtre rendu chez les Guptas la semaine dernière lors d’une enquête visant à déterminer si cette famille, amie de l’ancien dirigeant Jacob Zuma, avait influencé les nominations au gouvernement. Nene a présenté des excuses publiques à ce sujet vendredi. Zuma et les Guptas ont nié tout acte répréhensible.

La semaine dernière, l’ancien ministre relevé de ses fonctions en décembre 2015 par Jacob Zuma et reconduit le 1er octobre dernier, a fait des révélations sur les collusions entre l’ancien chef de l’Etat et les Gupta. Il déclarait alors avoir été remercié à cause de son refus de s’engager sur certains projets qui selon lui, auraient pu bénéficier à cette riche fatrie et à d’autres personnes alors très proches du président.

REUTERS