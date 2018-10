Nigeria - Présidentielle : le principal parti d'opposition désigne Atiku Abubakar comme candidat

Information de dernière minute, actualisations en cours

C’est Atiku Abubakar, ancien vice-président du Nigeria sous Olusegun Obasanjo qui portera la voix du Parti démocratique du peuple (PDP) lors de la prochaine présidentielle au Nigeria prévue en février 2019. Il a été élu ce dimanche à l’issue des primaires très disputées dans son parti.

Membre de longue date du PDP, Atiku Abubakar, 71 ans, s’est déjà présenté quatre fois à la présidentielle. Lors de cette primaire de son parti, il a pris la main sur le président du Sénat Bukola Saraki, le gouverneur de l’Etat de Sokoto (nord) Aminu Tambuwal, et Rabiu Kwankwaso, un ancien gouverneur de l’Etat de Kano (nord).

M. Buhari a été désigné samedi par son parti, le Congrès des progressistes (APC, au pouvoir) – qui a connu une vague de défection ces dernières semaines -, au terme d’une primaire sans enjeu, puisqu’il était seul en lice.

Au moins 4.000 délégués des 36 Etats et d’Abuja ont voté pour le candidat de leur choix lors de primaires de deux jours qui ont démarré samedi matin. Les Nigérians seront appelés aux urnes en février et mars 2019 pour élire un nouveau président, mais aussi leurs gouverneurs et députés.

Le PDP avait été évincé par l’APC de Buhari en 2015, après 16 ans au pouvoir, lors de la première alternance politique au Nigeria depuis le retour à la démocratie en 1999.