RDC : l'opposition demande à l'ONU de "ne pas céder au chantage" de Kabila

L’ensemble des leaders de l’opposition congolaise a demandé samedi aux 15 membres du Conseil de sécurité des Nations unies en visite à Kinshasa, de “ne pas céder au chantage à la souveraineté du gouvernement sans légitimité de Joseph Kabila”.

Les opposants demandent aux Nations unies de “reconduire le mandat” de leur mission en République démocratique du Congo (Monusco), dans un mémorandum.

L’opposition demande également “le déploiement d’une force régionale pour sécuriser le processus électoral, les candidats et les populations”, et des observateurs étrangers (ONU, UE, Organisation internationale de la francophonie, Communauté des Etats de l’Afrique australe…)”.

L'opposition a dans son unité formulé neuf conditions pour la tenue d'un scrutin crédible et transparent" le 23 décembre dont "la participation effective de la Monusco dans l'ensemble du processus électoral" et "l'appui financier, matériel et logistique (...)".