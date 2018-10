Algérie : 30e anniversaire de la contestation de 1988

Des milliers d’Algériens ont célébré vendredi le souvenir vivace des événements qui ont eu lieu le 05 octobre 1988. Le pays a été marqué par un soulèvement populaire qui a donné naissance à des réformes politiques sans précédent.

Une violente contestation qui avait mis fin au règne du Parti-Etat, et permis l’adoption d’une loi fondamentale instituant le multipartisme, le pluralisme syndical et les libertés d’association et de réunion.

Née de ces événements, l’Association Rassemblement Action Jeunesse se dit fière de ce tournant de l’histoire du pays.

“C’est fondamental d’être ici aujourd’hui comme chaque 5 octobre depuis 27 ans (la création de l’association RAJ) que nous commémorons cette date qui a fait tourner l’histoire de l’Algérie qui est une nouvelle libération pour les Algériens “ a temoigné Hakim Addad, membre de l’Association Rassemblement Action Jeunesse.

Pour le président de l’Association Abdelouahab Fersaoui :

“C’est aussi un appel à toutes les forces vives, progressistes, démocratiques, mouvements sociaux, syndicats, de dire le 5 octobre, c’est votre fête aussi. Parce que si aujourd’hui vous pouvez exister en tant que parti, en tant que syndicats, en tant que journalistes, en tant que dynamiques, c’est grâce au soulèvement d’octobre 88. Donc nous avons des dettes envers cette génération qui s’est sacrifiée.”

La contestation du 5 octobre 1988, brutalement réprimée, a fait 159 morts selon un bilan officiel et plus de 500, selon des militants de droits de l’Homme.

30 ans après, le pays peine à retrouver sa stabilité et les rêves des jeunes d’octobre ne sont toujours pas réalisé.