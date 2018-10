Présidentielle 2018 au Cameroun : pour qui les stars voteront dimanche ?

Comme on l’a vu tout au long de cette campagne présidentielle, plusieurs parmi les neuf candidats sont soutenus par un nombre important de personnalités – musiciens, comédiens, ou encore sportifs.

La bataille pour se faire des alliés est rude sur le terrain. À l’exemple des pays occidentaux où des célébrités s’engagent aux côtés de certains candidats en course pour la magistrature suprême, plusieurs candidats au Cameroun se sont entourés des stars en cette échéance électorale.

Longue Longue et Koko Ateba soutiennent Akere Muna

L’artiste musicien Longe Longue ne laisse aucun suspense quant à son intention de vote. Il accompagne à cet effet, le candidat du Front populaire pour le Développement (FPD) dans tous ses meetings depuis le début de la campagne. « Akere Muna est le seul à pouvoir résoudre la crise qui secoue les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il a fait appel à moi et j’ai dit oui. Depuis 60 ans, les francophones ont confisqué le pays. Il est temps qu’un anglophone reprenne le pays pour calmer aussi la minorité anglophone du Cameroun », déclare Longue Longue.

Tout comme Longue Longue, Koko Ateba, chanteuse camerounaise a décidé de joindre au leader de la plate-forme pour la nouvelle République. Elle parcourt le pays pour une tournée de soutien à Maurice Kamto.

Valsero, Bekolo et Nyongha préfèrent Maurice Kamto

Le candidat du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) se fait accompagner par un panel de personnalités : Jules-Fréderic Nyongha, 73 ans, ancien sélectionneur des Lions Indomptables, l’artiste rappeur Valsero, et le cinéaste Jean Pierre Bekolo. Pour ce dernier, Kamto est le seul candidat à la présidentielle du 7 octobre prochain à signer le « PACTE CULTUREL » rédigé en dix points. Ainsi donc, Jean-Pierre Bekolo, « appelle les artistes et toutes les personnes impliquées dans la culture ou intéressées par elle à œuvrer pour le changement de leur situation en votant pour celui qui s’est engagé par ce pacte à changer leur sort et la situation de l’art au Cameroun ».« Maurice Kamto a le programme le plus porteur que ceux des autres. Un homme rassembleur et loin de tout tribalisme. », rajoute Valsero, artiste engagé.

Valsero soulevant la foule de Bafoussam au meeting de Maurice Kamto pic.twitter.com/9cUrjL3nTL — thierry ngogang (@Thierry_Ngogang) 2 octobre 2018

Une pléthore d’artistes derrière le RDPC

Des grands noms de la musique camerounaise comme Grace Decca, Kareyce Fotso, Ama Pierro, Jean Pierre Essome, Annie Anzouer ou encore K-Tino ont aussi fait leur choix. Ils se sont aliés au parti au pouvoir. Certains d’entre eux d’ailleurs à l’image de la star du Bikutsi K-Tino accompagnent le RDPC (Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais) dans des meetings de campagne.

Sans aucun doute, ils participeront aussi au concert gratuit organisé par le candidat Paul Biya du RDPC.

À côté des stars sus-citées, le RDPC peut aussi se vanter d’avoir enrôlé Samuel Eto’o et Rigobert Song. Ces deux monuments du football camerounais voteront Paul Biya le 7 octobre.« Je supporte le président Paul Biya à 100 % », confirmait Song, ancien capitaine des Lions Indomptables lors d’un meeting de campagne du RPDC à Meyomessala (région du Sud) le 28 septembre.

À contre-courant de ses anciens coéquipiers de l’équipe nationale, Patrick Mboma attire plutôt l’attention de tous ses compatriotes électeurs à travers une citation de Thomas Sakara.