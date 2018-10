Melania Trump est arrivée au Kenya, 3e étape de sa tournée africaine

Après une escale un peu mouvementée au Malawi, la Première dame des Etats-Unis, Melania Trump est arrivée au Kenya en début de soirée de ce jeudi. Dans ce pays d’Afrique de l’Est, l‘épouse du président américain, défendra sa campagne Be Best.

Il s’agit d’un projet humanitaire essentiellement dédié aux enfants dont elle espère accroître les capacités, en collaboration avec l’agence américaine de développement, USAID. L’agence également présente au Kenya, participe à divers programmes notamment sur la petite enfance, l‘éducation ou encore la prévention du VIH Sida.

Au Kenya, Melania Trump rencontrera la Première dame Margaret Kenyatta qui anime une initiative similaire – Beyond Zero Initiative – destinée à atténuer les problèmes de santé des mères et enfants de son pays.

Accueil mitigé

Ce sera alors la troisième rencontre en l’espace de deux mois entre les deux Premières dames. Elles s‘étaient rencontrées en août lorsque le président Uhuru Kenyatta avait rendu visite à Donald Trump à la Maison Blanche et en septembre en marge de l’Assemblée générale des Nations unies.

Le séjour de Mme Trump au Kenya devrait également la conduire au David Sheldrick Wildlife Trust et Kenya National Theatre.

Au Malawi où elle a séjourné dans la matinée de jeudi, Melania Trump a fait don de millions de manuels scolaires, et de fournitures aux enfants et aux enseignants de l‘école primaire de Chipala, où l’USAID gère un programme de lecture. Elle a toutefois reçu un accueil mitigé lorsqu‘à Lilongwe, des manifestants, essentiellement blancs, ont brandi des slogans anti-Trump.

Prochaine et dernière étape de sa tournée africaine, l’Egypte, ce samedi.