Cameroun : cette Afrique en miniature...

Dans la chronique de cette semaine consacrée aux voyages, nous explorons le Cameroun.

Surnommée “l’Afrique en miniature”, la République du Cameroun est un vaste puzzle ethnique et linguistique qui regroupe à la fois des régions francophones et anglophones, avec plus de 200 différents groupes linguistiques.

Le Cameroun possède également une faune sauvage des plus riches et les plus diversifiées du continent et est un pays de rêve pour les amateurs de safari, les touristes écologiques, les randonneurs et les amateurs de culture.

Avec une infrastructure routière raisonnable, les déplacements sont beaucoup plus faciles ici que dans de nombreuses régions d’Afrique.

L’industrie touristique camerounaise continue de s’épanouir, en tirant parti des richesses naturelles du pays.

La contribution totale du tourisme et des voyages au PIB du Cameroun s‘élevait à 2,45 milliards de dollars, soit 7,2 % du PIB, en 2017 et devrait augmenter de 4,6 % en 2018, selon le dernier rapport du conseil mondial du tourisme et du Voyage international.

À suivre, les explications de Chantal Lewat, présidente nationale de la Fédération des employeurs de l’industrie hôtelière et du tourisme, sur les mesures prises par le gouvernement pour que cela devienne une réalité.