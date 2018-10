Soudan : l'aéroport de Khartoum fermé après une collision entre deux cargos militaires

Le principal aéroport de Khartoum, la capitale soudanaise, a été temporairement fermé ce mercredi après que deux avions militaires sont entrés en collision sur la piste d’atterrissage.

Les séquences vidéo diffusées sur les réseaux sociaux montrent deux avions de l‘ère soviétique qui se déplacent le long de la piste avant que l’un d’entre eux ne vienne s’enfourcher subitement dans la queue de l’autre. La brutalité du choc a visiblement gravement endommagé les deux avions, identifiés par le réseau de sécurité de l’aviation comme étant des Antonov An-26 et Antonov An-32.

Sudan Air Force AN 30 & AN 32, both crashed while landing at Khartoum airport ,the airport is closed now pic.twitter.com/xr6pB2Ct2i