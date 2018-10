Sénégal : l'actuelle maire de Dakar pour la continuation du travail de son leader Khalifa Sall

Membre de la coalition politique « Taxawu Dakar » (soutenir Dakar en wolof) de l’ancien maire Khalifa Sall en prison depuis mars pour escroquerie, Soham El Wardini est la toute première femme à présider aux destinées de la capitale sénégalaise. Et elle ne jure que sur la « continuité » de l‘œuvre de son leader.

Le président sénégalais Macky Sall avait révoqué le 31 août par décret, de ses fonctions de maire Khalifa Sall, l’un de ses principaux adversaires politiques et candidat déclaré à la présidentielle de février 2019. Ce, au lendemain de sa condamnation en appel à cinq ans de prison pour escroquerie sur les deniers publics.

Il fallait donc un successeur de Khalifa Sall pour mettre fin à 19 mois d’intérim assuré par Soham El Wardini, adjointe au maire chargée de la culture. Et faute de candidat de l’Alliance pour la République (APR) du président sénégalais et le Parti socialiste, les élus locaux de Dakar ont jeté leur dévolu sur une fidèle de Khalifa Sall. Lors de cette élection anticipée, l’ancienne professeure d’anglais a ainsi obtenu 64 voix contre 13 pour Moussa Sy et 11 pour Banda Diop.

« Le combat continue »

Si elle se dit très heureuse de cette élection, la nouvelle élue se montre consciente de la tâche qui sera la sienne durant son mandat. « Les équipes vont rester inchangées. Nous allons terminer les projets commencés. L’essentiel, c’est de nous remettre au travail et de rester unis. Je vous assure que le combat continue », a déclaré la sexagénaire.

Et de poursuivre : « Je ne veux plus que Dakar soit citée parmi les villes les plus sales au monde. Elle mérite tous les sacrifices ». Elle entend ainsi se conformer aux directives de sa famille qui l’a désignée candidate à cette élection « pour la continuité de l’action municipale au service des populations dakaroises ».

Reste à savoir si elle disposera d’assez de temps, car les prochaines municipales auront lieu en décembre 2019.

LIRE AUSSI