Sierra Leone : près de huit personnes tuées dans l'accident d'un camion militaire

Au moins huit personnes ont été tuées et une trentaine d’autres blessées lundi au Sierra Leone dans l’accident d’un camion militaire, a indiqué un porte-parole de l’armée.

Le camion s’est renversé en descendant une colline de la capitale Freetown, tuant cinq soldats sierra-léonais et trois membres de familles de militaires. Quarante militaires et proches d’un soldat récemment décédé se rendaient à son enterrement, quand le chauffeur du poids lourd a perdu le contrôle de son véhicule sur Spur Road, une artère très pentue, a expliqué dans la soirée le porte-parole, Yayah Bangura. “Au moins cinq membres des forces armées et trois de leurs proches ont perdu la vie. Trente-deux autres passagers ont été admis dans trois hôpitaux” de la capitale, a-t-il ajouté.

L’accident s’est produit dans l’après-midi à un endroit qui avait déjà vu d’autres accidents mortels, selon des résidents du quartier de Lumley. “Aujourd’hui, je devais enterrer mon cousin et je viens d’apprendre que ma soeur est impliquée dans un accident”, a expliqué, en larmes, Mabinty Kamara, entourée de sa famille endeuillée au cimetière militaire de Lumley.

“La cause de l’accident n’a pas encore été déterminée”, a expliqué M. Bangura, tout en évoquant une probable défaillance des freins. “Des corps continuent à arriver et le bilan pourrait encore s’alourdir”, a expliqué un responsable de la morgue de l’hôpital public de Connaught, où un correspondant de l’AFP a pu constater la présence de plusieurs victimes.

AFP